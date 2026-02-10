Starke Quartalszahlen, steigender Umsatz und eine höhere Dividende: Cincinnati Financial überrascht den Markt. Die Details.Mit diesem Ergebnis hatten viele Anleger nicht gerechnet. Cincinnati Financial hat im vierten Quartal 2025 besser abgeschnitten als erwartet und damit einmal mehr seinen Ruf als verlässlicher Dividendenzahler untermauert. Der US-Versicherer meldete einen verwässerten Gewinn von 3,37 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Zum Vergleich: Analysten hatten im Durchschnitt nur mit 2,86 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz setzt Cincinnati Financial ein Ausrufezeichen: Der Gesamtumsatz im vierten Quartal kletterte auf 3,09 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE