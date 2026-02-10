Die Containerreederei Hapag-Lloyd hat für das Geschäftsjahr 2025 vorläufige Zahlen vorgelegt - und landet beim Ergebnis am oberen Ende der Prognose, obwohl das Niveau wie erwartet unter dem Vorjahr liegt. Für Anleger spannend: 2025 war geprägt von mehr Menge, aber weniger Preis - und vom Start des neuen Gemini-Netzwerks, dessen Kostenvorteile erst richtig in 2026 wirken sollen. Die harten Zahlen: 21,1 Mrd. USD Umsatz, 3,6 Mrd. USD EBITDA, 1,1 Mrd. USD EBIT Nach vorläufigen Angaben erzielte Hapag-Lloyd 21,1 Milliarden US-Dollar Konzernumsatz, ein Konzern-EBITDA von 3,6 Milliarden US-Dollar und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
