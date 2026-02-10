Der Verkauf einer besonderen Domain hat eine Rekordsumme erzielt. Welche teure Adresse jetzt den Besitzer gewechselt hat und welche Inhalte sich darauf künftig wiederfinden sollen. Für den Kauf von Domains gibt es eine simple Regel: Je beliebter die Domain, desto teurer ist sie. Schon wenn ihr einen etwas geläufigeren Nachnamen habt und darauf eine Website im Internet mitsamt eigenem Postfach registrieren wollt, kann das etwas kostspieliger werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n