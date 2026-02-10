Berlin (ots) -Zwei Aktionstage, eine Mission: Leben retten. Am 11. Februar erinnert der Europäische Tag des Notrufs an die lebenswichtige Nummer 112. Sie gilt überall in Europa. Nur zwei Tage später, am Freitag, den 13. Februar 2026, folgt der erste Rauchmeldertag des Jahres. Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) verbindet beide Anlässe mit einer klaren Botschaft: Rauchmelder und richtiges Verhalten im Brandfall retten Leben. "Bei Bränden ist in der Regel nicht das Feuer die größte Gefahr, sondern der Rauch. Bereits drei Atemzüge giftigen Brandrauchs können tödlich sein. Wer im Ernstfall falsch reagiert - etwa durch riskante Rettungsversuche - bringt sich und andere schnell in Lebensgefahr", informiert Hermann Schreck, zuständiger DFV-Vizepräsident für Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe.Der Fachverband für 1,4 Millionen Feuerwehrangehörige in Deutschland informiert über das richtige Verhalten, wenn ein Rauchmelder bei einem Brand Alarm schlägt:1. Ruhe bewahren!2. Mobiltelefon mitnehmen3. Rettungsweg prüfen: Ist der Fluchtweg verraucht? Dann nicht hinauslaufen, sondern Tür schließen, die Feuerwehr unter 112 anrufen und an Fenster/Balkon bemerkbar machen.4. Ist der Fluchtweg frei: Zimmer- bzw. Wohnungstür hinter sich schließen und über das Treppenhaus ins Freie flüchten - dabei niemals den Aufzug nutzen.5. Weitere Personen warnen, die den Alarm nicht mitbekommen haben.6. Über den kostenlosen Notruf 112 die Einsatzkräfte alarmieren, sobald man in Sicherheit ist.7. Besonders wichtig: Keine riskanten Löschversuche und keine Rückkehr in die Wohnung, um Tiere oder Wertgegenstände zu holen!"Viele unterschätzen, wie schnell der Rauch lebensgefährlich wird. Wenn der Rauchmelder warnt, bleiben einem nur 120 Sekunden. Wer dann weiß, was zu tun ist, erhöht die Überlebenschancen entscheidend", erklärt Schreck. Um Brandschutzwissen praxisnah zu vermitteln und spielerisch zu lernen, setzt der Deutsche Feuerwehrverband auf das "120 Sekunden Escape"-Spiel. Das Prinzip: In einer simulierten Gefahrensituation muss man innerhalb von 120 Sekunden Entscheidungen treffen. Am Ende steht konsequent der richtige Schritt: Notruf 112 wählen. Das Online-Spiel ist durch das Forum Brandrauchprävention entwickelt worden, das auch die Rauchmeldertage durchführt. Der DFV ist Gründungsmitglied der bundesweiten Initiative. Zum Spiel und zu Verhaltenstipps im Brandfall geht es unter https://www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall/.Informationen zum europaweit gültigen Notruf gibt es unter https://www.feuerwehrverband.de/kampagnen/notruf/.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6213713