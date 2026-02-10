© Foto: UnsplashTUI behauptet sich trotz Preisdruck und schwachem Umfeld mit robuster Nachfrage und kündigt die Rückkehr zur Dividende an.Der weltgrößte Touristikkonzern TUI sieht sich trotz leicht rückläufiger Buchungszahlen und eines herausfordernden Marktumfelds auf stabilem Wachstumskurs. Höhere Preise und deutliche Ergebnisverbesserungen im operativen Geschäft stützen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26. Robuste Nachfrage trotz geringerer Buchungen Nach Angaben des Konzerns liegt der gebuchte Umsatz im Kerngeschäft Märkte + Airline für den Winter 2025/26 um ein Prozent und für den Sommer 2026 um zwei Prozent unter dem Vorjahr. Diese Entwicklung bewege sich jedoch im Rahmen der eigenen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE