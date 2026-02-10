Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Montag (9.2.2026). Der Wochenauftakt stand ganz im Zeichen steigender Zinserwartungen und wachsender Spannung vor wichtigen US-Konjunkturdaten. Nach den Einzelhandelsumsätzen am Dienstag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer vor allem auf die Arbeitsmarktdaten zur Wochenmitte sowie die Inflationszahlen am Freitag. Derzeit rechnen die meisten Investoren mit der nächsten Zinssenkung der US-Notenbank im Juni. Sollten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
