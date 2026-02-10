Der DAX wird am Dienstag zur Handelseröffnung knapp über der Marke von 25000 Punkten erwartet.

Nach den Turbulenzen am Edelmetall- und Kryptowährungsmarkt fokussieren sich die Anleger nun wieder verstärkt auf Unternehmenszahlen und anstehende Konjunkturdaten. Die Störfaktoren aus der vergangenen Woche nehmen ab, geopolitische Spannungen treten in den Hintergrund und die Volatilität am Aktienmarkt kehrt so langsam wieder in den normalen Bereich zurück. Die Finanzmärkte werden wieder handelbarer und erzeugen ein positiveres Investorenklima.

Der heutige Datenkalender ist relativ leer und somit rücken die morgen anstehenden US-Arbeitsmarktdaten in den Vordergrund. Speziell der Arbeitsmarkt in den USA hat zuletzt Anzeichen von Schwäche signalisiert und Befürchtungen einer Konjunkturabkühlung in den USA hervorgerufen. Was diese angeht, könnten zumindest die heute Nachmittag anstehenden Einzelhandelsdaten aus den USA eine kleine Indikation geben.

Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Spanne zwischen 24850 und 25100 Punkten bewegen.

