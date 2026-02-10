Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Durchbruch. Durchbruch. Durchbruch. Kutcho Copper hat DAS Signal gesendet
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
10.02.2026 09:03 Uhr
219 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Börse Tokio nach Takaichi-Wahlsieg weiter im Höhenrausch

DJ MÄRKTE ASIEN/Börse Tokio nach Takaichi-Wahlsieg weiter im Höhenrausch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den teils massiven Kursgewinnen zum Start in die Woche ist es am Dienstag an den meisten Börsen in Ostasien noch etwas weiter nach oben gegangen. In der Breite sorgte die freundliche Tendenz an der Wall Street vom Vortag für Rückenwind.

Klarer Favorit war die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 nach dem erdrutschartigen Wahlsieg der Regierungspartei LDP am Wochenende erneut stark zulegte. Er stieg nach dem knapp 4-prozentigen Vortagesplus um weitere 2,3 Prozent auf 57.651 Punkte und erreichte erneut ein vorher nie gesehenes Niveau.

Marktteilnehmer in Tokio sprechen vom "Takaichi-Trade" die Rede. Die als unternehmensfreundlich und sehr populär geltende Ministerpräsidentin Sanae Takaichi dürfte auf höhere Staatsausgaben und eine lockere Geldpolitik zur Ankurbelung der Konjunktur setzen, so die Spekulation der Börsianer. Dass dies problematisch für die bereits hohe Staatsverschuldung werden könnte, bremste die Stimmung erneut nicht und belastete - anders als am Vortag - auch nicht die Anleihekurse. Dort sanken die Renditen sogar etwas.

Auch der festere Yen tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Der Dollar gab weiter nach auf 155,38 Yen, nachdem es regierungsseitig am Vortag eine verbale Intervention zugunsten des Yen gegeben hatte.

In Seoul legte der Kospi nach dem Kurssprung am Vortag nur noch um 0,1 Prozent weiter zu, nachdem im späten Handel noch Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Der HSI in Hongkong legte dagegen um weitere 0,5 Prozent zu. Auf dem chinesischen Kernland tendierte der Shanghai-Composite gut behauptet. In Sydney schloss das Marktbarometer fast unverändert, nachdem es am Vortag um fast 2 Prozent nach oben gegangen war.

Zu den Favoriten galten weiter Aktien aus dem Technologiesegment, nachdem sich in den USA vielfach Papiere von Unternehmen mit KI-Fantasie erholt hatten, unter anderem gestützt von guten Quartalszahlen von Palantir. Dazu wartete in Taiwan nach dem dortigen Handelsende mit der TSMC der größte Chip-Auftragsfertiger mit starken Erstquartalszahlen auf.

In Tokio gewannen Softbank 10,7 Prozent, in Hongkong stieg der Kurs des Halbleiterherstellers SMIC um weitere 1,8 Prozent. In Seoul wurden bei Samsung Electronics und SK Hynix dagegen Gewinne eingestrichen. Deren Kurse gaben um bis 1,2 Prozent nach.

Kräftige Kursgewinne verzeichneten dagegen einige japanische Autotitel, die am Vortag noch gegen den sehr festen Markt deutlich nachgegeben hatten. Mazda schossen um 12 Prozent nach oben, nachdem der Autobauer während des Handels Neunmonatszahlen präsentiert hatte. Nissan verteuerten sich um 1,5 Prozent. Honda verbesserten sich um 2,1 Prozent im unmittelbaren Vorfeld der nach Handelsende anstehenden Geschäftszahlenvorlage.

In Sydney machten Sims 2,4 Prozent gut, nachdem der Metallrecycler mitgeteilt hat, seine Aktivitäten in Houston zu konsolidieren, sein Mayo Shell Property zu verkaufen und Vermögenswerte von Tri Coastal Trading zu erwerben. Dazu haben die Analysten der UBS die Aktie nun zum Kauf empfohlen. 

INDEX          zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.867,40    -0,0%   -0,1%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)  57.650,54    +2,3%   +7,8%   07:00 
Kospi (Seoul)     5.301,69    +0,1%   +25,8%   07:30 
Shanghai-Comp.     4.128,37    +0,1%   +2,4%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)  27.155,81    +0,5%   +3,6%   09:00 
 
 
DEVISEN         zuletzt    +/- %   00:00 Mo, 08:09  % YTD 
EUR/USD         1,1910    -0,0   1,1914   1,1852  +0,6% 
EUR/JPY         185,00    -0,4   185,71   185,54  +1,0% 
EUR/GBP         0,8707     0,1   0,8700   0,8708  -0,4% 
GBP/USD         1,3678    -0,1   1,3698   1,3610  +1,0% 
USD/JPY         155,32    -0,3   155,86   156,55  +0,4% 
USD/KRW        1.459,79     0,0  1.459,54  1.461,26  +1,6% 
USD/CNY         6,9396     0,0   6,9387   6,9473  -1,1% 
USD/CNH         6,9091    -0,1   6,9162   6,9260  -0,7% 
USD/HKD         7,8176     0,0   7,8152   7,8165  +0,4% 
AUD/USD         0,7072    -0,2   0,7090   0,7039  +5,2% 
NZD/USD         0,6042    -0,2   0,6053   0,6026  +4,4% 
BTC/USD        68.971,20    -2,0 70.357,00 70.609,00 -19,9% 
 
ROHOEL         zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex         64,22    64,20   +0,0%   +0,02 +11,8% 
Brent/ICE         69,15    69,04   +0,2%   +0,11 +11,8% 
 
 
METALLE         zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold          5.030,13  5.059,06   -0,6%   -28,92 +14,9% 
Silber          81,65   83,326   -2,0%   -1,67  +9,3% 
Platin         1.754,07  1.782,44   -1,6%   -28,37  +0,9% 
Kupfer           5,90    5,96   -1,1%   -0,07  +3,2% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 02:27 ET (07:27 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.