Köln (ots) -Viele Unternehmen erleben derzeit ein Paradoxon: Voll besetzte Teams, hohe Belastung - aber zu wenig wirtschaftliche Wirkung. Gleichzeitig prägen steigende Krankenstände und Debatten über sinkende Leistungsbereitschaft die öffentliche Diskussion. Eine neue Trendstudie ordnet diese Entwicklung neu ein.Nicht die Mitarbeiter sind das Problem, sondern Führungssysteme, die seit Jahren an Wirkung verlieren.Die Trendstudie Mittelstand 2025, basierend auf der Auswertung von 160 mittelständischen Unternehmen, zeigt: In den untersuchten Organisationen gehen durchschnittlich 18 bis 25 Prozent der operativen Wertschöpfung verloren. Die Ursachen liegen nicht in fehlender Motivation oder Qualifikation, sondern in struktureller Ineffizienz und mangelnder Führungswirkung."Es greift zu kurz, wirtschaftliche Probleme allein mit Krankenständen oder fehlender Motivation zu erklären. Unsere Studie zeigt klar: Die eigentlichen Probleme entstehen durch Führungssysteme ohne ausreichende Entscheidungswirkung", sagt Peer Bieber, Geschäftsführer von ArbeitgeberGold.Der größte Produktivitätsverlust entsteht durch Entscheidungslosigkeit. 63 Prozent der Unternehmen nennen verzögerte oder nicht getroffene Entscheidungen als ihr größtes internes Effizienzhemmnis."Wenn bis zu ein Viertel der Leistung allein durch Entscheidungslosigkeit verloren geht, dann ist das kein Motivationsproblem. Das ist ein Führungsproblem", so Bieber.Zugleich erklärt die Studie, warum klassische Führungstrainings häufig keine Wirkung entfalten. In über 70 Prozent der untersuchten Unternehmen zeigen Trainingsmaßnahmen keinen messbaren Effekt auf Produktivität oder Effizienz. Führung wird geschult, kehrt jedoch in unveränderte Strukturen zurück - ohne klare Entscheidungsräume und ohne verbindliche Verantwortung.Die Studie entlastet die Beschäftigten ausdrücklich. Fehlzeiten und Leistungsprobleme sind meist kein Motivationsproblem, sondern die Folge von Organisationsstrukturen, die Verantwortung verwässern und Entscheidungen blockieren.Die Trendstudie finden Sie unter: https://arbeitgebergold.de/presse/fuehrung-ineffizienz-mittelstand

Die ArbeitgeberGold GmbH berät seit 2010 mittelständische Unternehmen und öffentliche Verwaltungen in Deutschland zu Fragen der Führung, Organisation und Personaleffizienz. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse und Weiterentwicklung von Führungs- und Entscheidungsstrukturen.