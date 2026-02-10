Vertreter der Abteilung Versicherungsratings von AM Best werden im Rahmen zweier Markt-Briefings in Deutschland ihre Trendbeobachtungen und analytischen Perspektiven zum globalen Rückversicherungsmarkt sowie zu zentralen Themen über den Versicherungsmarkt in ganz Europa vorstellen. Die Briefings finden am 3. März 2026 in München im Hotel Mandarin Oriental und am 4. März 2026 in Köln im Excelsior Hotel Ernst statt.

Neben einem aktuellen Überblick über die Lage auf dem globalen Rückversicherungsmarkt umfassen die halbtägigen Programme Vorträge zu IFRS 17 und zur Globalisierung im Vergleich zum Protektionismus auf dem Versicherungsmarkt.

Die Registrierung an den jeweiligen Veranstaltungsorten beginnt um 15:00 Uhr (MEZ) und die Präsentationen starten um 15:30 Uhr (MEZ). Zum Abschluss jedes Programms findet ein Networking-Stehempfang statt. Aufgrund unvorhergesehener Umstände werden die Präsentationen bei den diesjährigen Briefings in englischer Sprache gehalten. Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter AM Best's Insurance Market Briefing München, Köln.

AM Best ist eine globale Ratingagentur, ein Nachrichtenverlag und Anbieter von Datenanalysen, der sich auf die Versicherungsbranche spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten ist das Unternehmen in über 100 Ländern tätig und unterhält Regionalbüros in London, Amsterdam, Dubai, Hongkong, Singapur und Mexiko-Stadt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambest.com

Copyright 2026 by A.M. Best Rating Services, Inc. und/oder verbundene Unternehmen. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260126326472/de/

Contacts:

Edem Kuenyehia

Director, Market Development & Communications

+44 20 7397 0280

edem.kuenyehia@ambest.com