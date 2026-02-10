BÖRSE AKTUELL: Globale Aktienmärkte setzen Rally fort - US-Daten im Fokus (10.02.2026)

Die internationalen Aktienmärkte bleiben auf Wachstumskurs. Globale Leitindizes konnten ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen: Der MSCI All Country World Index legte rund 0,2 - zu und markierte ein neues Rekordhoch. Besonders stark präsentierte sich Asien mit einem Plus von etwa 1,3 - ebenfalls nahe historischer Höchststände.

US- und europäische Aktienindex-Futures zeigen sich zum Wochenstart hingegen kaum verändert. Der S&P 500 schloss zuletzt nahe lokaler Hochs. Trotz des hohen Kursniveaus wirkt die Marktstimmung weiterhin vorsichtig - Anleger sind optimistisch, aber noch nicht vollständig überzeugt.

Technologiesektor als Wachstumstreiber

Der Technologiesektor rückt wieder stärker in den Fokus der Investoren. Die Erholung bei US-Tech-Aktien hat die zuletzt geäußerten Sorgen über eine mögliche Überhitzung der KI-Investitionen spürbar gedämpft.

In Asien bestimmten Technologiewerte das Marktgeschehen. Besonders auffällig war SoftBank, das indirekt vom Engagement in OpenAI und Oracle profitiert. Insgesamt deutet sich eine steigende Risikobereitschaft an, mit einer klaren Tendenz zugunsten der Käuferseite.

US-Konjunkturdaten im Fokus der Märkte

Im aktuellen Marktbericht Börse stehen heute mehrere wichtige US-Konjunkturdaten im Mittelpunkt, die Einfluss auf die Zinserwartungen gegenüber der US-Notenbank Fed haben könnten:

11:30 Uhr dt. Zeit: NFIB Small Business Optimism Index

13:15 Uhr dt. Zeit : ADP-Arbeitsmarktbericht

13:30 Uhr dt. Zeit : US-Einzelhandelsumsätze sowie Export- und Importpreise

16:00 Uhr dt. Zeit: USDA WASDE-Bericht mit neuen Angebots- und Nachfrageprognosen für Agrarrohstoffe

Diese Daten könnten kurzfristig für erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten sorgen.

Devisenmarkt: Yuan stärker, US-Dollar richtungslos

Der chinesische Yuan konnte aufwerten und erreichte den höchsten Stand seit Mai 2023. Auslöser waren Berichte, wonach China seine Banken zu einer Reduzierung von US-Staatsanleihen-Engagements ermutigt haben soll.

Der US-Dollar-Index (DXY) zeigt sich dagegen konsolidierend ohne klare Richtung - ein Zeichen abwartender Marktteilnehmer...

