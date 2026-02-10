Berlin (ots) -Freitag, der 13. birgt gegenüber dem "Durchschnittsfreitag" eine leicht höhere Unfallgefahr. Die Statistik der Verti Versicherung AG zeigt aber vor allem, dass im Schnitt an Freitagen mehr Unfälle verzeichnet werden als an anderen Wochentagen.Der Aberglaube rund um Freitag, den 13. hält sich hartnäckig. Kracht es an diesem Tag auch häufiger auf Deutschlands Straßen? 2026 gibt es sowohl im Februar, im März als auch noch einmal im November einen Freitag, den 13. Die Verti Versicherung AG, Deutschlands zweitgrößter Kfz-Direktversicherer, hat anlässlich der anstehenden "Unglückstage" eine interne Analyse ihrer Kfz-Haftpflichtschäden vorgenommen - dafür wurden über 130.000 Haftpflichtschäden aus den vergangenen Jahren ausgewertet.Etwas mehr Unfälle am Freitag, den 13.Das Ergebnis: Ein kleines Plus an Unfällen ist am durchschnittlichen Freitag, den 13. tatsächlich zu verzeichnen - wenn auch nicht statistisch signifikant, zumal es in jedem Kalenderjahr im Schnitt nur 1,7-mal dieses Ereignis gibt (es sind immer mindestens einer und höchstens drei Freitage, die auf einen 13. fallen).Der Analyse zufolge ereignen sich an einem Freitag, der auf den 13. fällt, etwas mehr Kfz-Haftpflichtschäden als an regulären Freitagen (durchschnittlich 6,7 Prozent mehr). Noch interessanter ist aber: Unabhängig vom Datum ereignen sich freitags offenbar besonders häufig Unfälle.Zum Ende der Woche kracht es oft, am Wochenende besonders seltenBetrachtet man die komplette Woche, passieren die meisten Unfälle freitags (16,7 Prozent). Knapp dahinter liegt der Donnerstag mit 15,9 Prozent. Zusammengenommen entfällt somit rund ein Drittel aller Unfälle auf die letzten beiden Arbeitstage der Woche. Am Wochenende kracht es dagegen deutlich seltener: Samstags passieren nur rund 13,1 Prozent der Unfälle. Besonders ruhig geht es mit nur rund 7,6 Prozent der Unfälle am Sonntag zu. Das Sonntagsfahrverbot für Lkw dürfte dazu seinen Teil beitragen.Verkehrstechnisch ist Freitag, der 13. also nicht wirklich ein Unglückstag. Zwar kommt es zu einem leichten Anstieg der Unfallzahlen - doch viel stärker ins Gewicht fällt der Wochentags-Effekt: Wer am Ende der Arbeitswoche unterwegs ist, sollte daher besonders aufmerksam fahren - nicht nur am Freitag, den 13.Pressekontakt:Verti Versicherung AGSonja SchmittPressesprecherinTelefon: +49 3328 424 -3998E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43258/6213743