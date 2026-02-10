Lindlar (ots) -Die Siteware GmbH hat heute den Launch einer neuen Version ihrer KI-Plattform bekanntgegeben. Mit dem Update positioniert sich Siteware als umfassende, DSGVO-konforme KI-Infrastruktur für Unternehmen in Europa. Die Plattform vereint zentrale KI-Anwendungsformen wie Chat, Formular, Workflow und Voice in einem einzigen System und bietet Unternehmen einen einheitlichen Zugang zu führenden KI-Modellen - mit dem Ziel, KI im Unternehmensalltag kontrollierbar, skalierbar und für alle Mitarbeiter auf einfachste Weise nutzbar zu machen.Im Mittelpunkt der neuen Version steht der "Siteware Editor" als technologisches Alleinstellungsmerkmal. Er ermöglicht es Fachanwendern ohne Programmierkenntnisse, per natürlicher Sprache - etwa durch ein Diktat - innerhalb weniger Minuten funktionsfähige KI-Assistenten sowie Prozessautomatisierungen zu erzeugen und anzupassen. Die technische Konfiguration oder Feinjustierung kann je nach Bedarf automatisiert im Hintergrund erfolgen oder durch gezielte manuelle Anpassungen von Modellen und Systemparametern ergänzt werden. Auf diese Weise sollen Unternehmen nicht nur einzelne Assistenten erstellen, sondern auch unternehmensspezifisches Wissen in Form individueller, plattformweit verfügbarer Wissensdaten aufbauen und teamweit kontrollierbar verfügbar machen.Ergänzend dazu ist der "Siteware Chat" in der neuen Version zentral innerhalb der Plattform verfügbar. Der Chat-Assistent bündelt unterschiedliche führende Modelle in einer Oberfläche und wählt automatisiert das passende Modell aus, um die Qualität der Ergebnisse und die Wirtschaftlichkeit im laufenden Betrieb zu optimieren. Damit adressiert die Plattform insbesondere die praktische Realität vieler Unternehmen, die KI zwar einsetzen möchten, aber Modellwahl, Tool-Wildwuchs und heterogene Arbeitsweisen vermeiden wollen."Mit der neuen Version von Siteware kann jeder Mitarbeiter endlich ganz einfach neue, individuelle KI-Assistenten erstellen und bearbeiten. Ganz ohne Code-Erfahrung. Damit bieten wir Unternehmen in Europa eine echte, DSGVO-konforme Infrastruktur-Lösung, die unabhängig und souverän bis zu einer individuellen Workflow-Automationsplattform ausgebaut werden kann", sagt Andreas Jansen, CEO der Siteware GmbH.Mit dem Release adressiert Siteware insbesondere die Anforderungen europäischer Unternehmen an Anwenderfreundlichkeit, Datenschutz, Governance und planbare Skalierung. Ziel sei es, KI nicht als Sammlung einzelner Tools zu betreiben, sondern als integrierte Infrastruktur - mit klaren Prozessen, zentraler Steuerung und der Möglichkeit, individuelle Assistenz- und Automationslösungen ohne Entwicklungsaufwand nachhaltig aufzubauen. In der Praxis soll dies die Einführung in Teams erleichtern, die Nutzung über Abteilungen hinweg vereinheitlichen und die Umsetzung wiederkehrender Aufgaben in standardisierte, reproduzierbare Abläufe überführen.Ein weiterer Schwerpunkt des Releases liegt auf einem schnellen Einstieg und einem transparenten Preismodell. Ein Unternehmen kann für eine monatlich kündbare Gebühr von 19,90 EUR je Unternehmen zuzüglich Tokenkosten für die Technologienutzung beliebig viele Mitarbeitende auf die Plattform einladen. Mit der Positionierung als KI-Infrastruktur für Unternehmen sieht sich Siteware als europäische Alternative zu proprietären, stark an einzelne Anbieter gebundenen KI-Lösungen. Die Plattform ist international skalierbar und richtet sich an mittelständische Unternehmen ebenso wie an größere Organisationen mit hohen Anforderungen an Datenschutz, Integration und Governance.Die Siteware GmbH wurde im Januar 2025 mit dem Fokus auf KI-Infrastruktur gegründet und hat die Plattform über einen längeren Zeitraum entwickelt. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben bereits über erste vertragliche Vereinbarungen mit Multiplikatoren, unter anderem mit der Loco-Soft GmbH, einem führenden DMS-Software-Entwicklungshaus, sowie mit kommunalen Verwaltungen und zahlreichen Unternehmenskunden aus unterschiedlichen Branchen. Der aktuelle Produktlaunch markiert den Übergang von der Entwicklungs- in die Skalierungsphase.Über die Siteware GmbHDie Siteware GmbH entwickelt eine DSGVO-konforme KI-Plattform für Unternehmen. Siteware vereint verschiedene KI-Anwendungsformen - darunter Chat, Formular, Workflow und Voice - in einer zentralen Lösung und ermöglicht die Nutzung führender KI-Modelle innerhalb eines Systems. Ziel ist es, Unternehmen eine skalierbare KI-Infrastruktur bereitzustellen, die Produktivität erhöht und gleichzeitig Compliance- und Kontrollanforderungen in Europa erfüllt.Pressekontakt:Siteware GmbHPresse & Kommunikation,Andreas JansenGeschäftsführerAnschrift & Kontakt:Am Weilsberg 11, 51789 LindlarE-Mail: presse@siteware.ioTelefon: +49 2266 - 9041 77 00Web: www.siteware.ioOriginal-Content von: Siteware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181951/6213749