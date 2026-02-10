Hallesche Vermögen mit neuer 7,25%-Anleihe

Die Hallesche Vermögen GmbH & Co. KG ist als Bestandshalter und Entwickler gewerblicher Immobilien tätig und fokussiert sich dabei insbesondere auf Objekte mit Wertsteigerungspotenzial. Zur weiteren Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie hat das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr eine neue unbesicherte 7,25%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFKH7) im Gesamtvolumen von bis zu 8 Mio. Euro aufgelegt. Im Interview mit uns spricht Gesesllschafter Paul Morzynski über das Kerngeschäft des Unternehmens, die Entwicklung des Immobilienportfolios, aktuelle Investitionschancen sowie seine Einschätzung des Marktumfelds.

Anleihen Finder: Herr Morzynski, was ist das Kerngeschäft der Hallesche Vermögen GmbH & Co. KG? Und wie groß ist Ihr gegenwärtiges Immobilien-Portfolio?

Paul Morzynski: Das Kerngeschäft liegt im Wesentlichen im Erwerb und der Vermietung von gewerblichen Immobilien, wenn möglich mit Mietern überdurchschnittlicher Bonität.

Nach aktuellem Erwerb einer weiteren Immobilie liegt das Portfolio bei rd. 20,0 Mio. Euro. Durch vollständige Renovierung und Modernisierung unseres Bürogebäudes in Hannover - Mieter ist das Jobcenter Hannover -, gehe ich von einer erheblichen Steigerung des Wertes nach der geplanten Maßnahme aus.

Anleihen Finder: ...

