Unterföhring (ots) -Extravaganz, Persönlichkeit und der Mut aufzufallen. Darauf setzt Heidi Klum beim Casting der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Deutschlands erfolgreichste Modelshow startet 2026 mit zwei Folgen in der ersten Woche. Mittwochs (11. Februar) laufen die Männer, donnerstags (12. Februar) die Frauen."Mein Geschmack ist: more is more is more", bringt die Modelchefin ihre Erwartungen auf den Punkt. Modeikone Jean Paul Gaultier unterstützt Heidi Klum in den beiden Castingfolgen.Promis, Profis & Model-Ikonen - alle kommen zu GNTMZu jeder Folge hat Heidi Klum 2026 professionelle Unterstützung eingeladen. Unter anderem mit dabei: Modelikone Nadja Auermann, die US-amerikanischen Supermodels Brooks Nader, Amelia Gray und Sean O'Pry. Außerdem an Heidi Klums Seite: Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato, der italienische Schauspieler, Model und Sänger Michele Morone, Modeikone Jean Paul Gaultier, Designer Kilian Kerner, Starfotograf Rankin sowie Leni Klum, die ihre Mutter erneut bei der Suche nach den nächsten Topmodels unterstützt.Ein Handballnationalspieler, ein Popstar und ein Mann auf Krücken. Bühne frei für die GNTM-MännerMehrere Hundert Männer möchten "Germany's Next Topmodel" 2026 werden. Fünf stellen wir hier vor:Modelwelt anstatt Handballfeld? Tony ist 31 Jahre alt und lebt in Berlin. Er kommt von der mecklenburgischen Seenplatte und ist Handballspieler der deutschen Gehörlosen-Nationalmannschaft. Tony trägt Hörgeräte - mit ihnen kann er hören und verstehen, ohne sie hört er nichts. Seine klare Definition: "Ich bin gehörlos."Norvi (36 Jahre aus Berlin) ist gebürtiger Venezolaner bringt nicht nur gute Laune, sondern auch Glitzer mit. In einem babyblauen, funkelnden Overall steht er vor Heidi Klum - und überrascht sie mit einem Ständchen. Seine positive Einstellung ist für ihn der Schlüssel: Für Norvi ist das Casting nicht nur ein Auftritt, sondern ein Gefühl.Nino (22 Jahre aus Lupburg) erscheint auf Krücken. Ein Knorpelschaden im Sprunggelenk, gerissene Bänder - doch Aufgeben ist für ihn keine Option. Trotz Verletzung stellt er sich dem Laufsteg und Heidi Klum und zeigt, dass ein Model nicht perfekt sein muss, sondern entschlossen.Kevin (34 Jahre aus Römerberg) ist überzeugt von sich. "Ich weiß, wie ich aussehe. Es kann nur klappen", sagt er selbstbewusst. Ob diese Einstellung bei Heidi Klum ankommt?Marc, 39 Jahre aus Hamburg, beschreibt sich selbst als "androgynes Petit-Model". Er hat lange schwarze Haare, trägt rote, spitze Fingernägel und ist kein Unbekannter: Vor 22 Jahren gewann er "Popstars" und stand mit der Band Overground auf der Bühne. Jetzt will er zurück ins Rampenlicht - diesmal auf dem Laufsteg.Ein Topmodel aus der ehemaligen DDR, Zwillingspower und eine Schriftstellerin. Ladies, it's your turn!Mehrere Hundert Frauen möchten "Germany's Next Topmodel" 2026 werden. Fünf stellen wir hier vor:Anja (57 Jahre aus Wiesbaden) sorgt für einen besonderen Moment. "Ich bin eines der bekanntesten Models der DDR", sagt sie selbstbewusst. Sie war auf mehreren Modemagazin-Covern, modelte für L'Oréal und hat Heidi Klum bereits viermal getroffen. Für Anja ist das Casting kein Neuland - sondern eine Rückkehr.Janet und Juliet (24 Jahre aus Dortmund) sind Zwillinge und unzertrennlich. Sie ziehen sich gleich an, machen alles zusammen und stehen auch beim Casting Seite an Seite. Für die beiden ist klar: Dieses Abenteuer wollen sie nur gemeinsam erleben.Anika (27 Jahre aus Paderborn) lebt mit Alopecia Areata. Haare? Für sie kein Maßstab für Weiblichkeit. "Haare sind für mich ein Accessoire", sagt sie. Ihre klare Botschaft: Weiblichkeit folgt keinem festen Muster - und Schönheit kennt keine einzige Definition.Ildikó von Kürthy (58 Jahre aus Hamburg) hat als Autorin einst den Mondscheintarif in Deutschland prominent gemacht. Als Heidi Klum in einem Video insbesondere Best-Ager-Models motivierte, fühlte sie sich angesprochen. Jetzt traut sie sich bei GNTM auf den Laufsteg.Eine Gewinnerin, ein Gewinner, zwei CoverIn der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" wird es wieder einen männlichen Gewinner und eine weibliche Gewinnerin geben. Beide bekommen jeweils einen Titel auf der Harper's Bazaar und erhalten jeweils 100.000 Euro.GNTM für alle - GNTM barrierefreiJoyn bietet seinen Zuschauer:innen auch bei der 21. Staffel alle Folgen barrierefrei an: Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es auch dieses Jahr bei Joyn zwei parallele Streams: Einen mit Gebärdensprache und einen mit Audiodeskription. So können alle bei der Suche nach "Germany's Next Topmodel" 2026 mit dabei sein. Untertitel sind wie gewohnt im Teletext auf Seite 149 zu finden. 