München (ots) -- Steffy und Manu freuen sich auf ihr Baby, doch die Schwangerschaft birgt Komplikationen- Rentnerin Ilse muss ihre Wohnung nach Ungezieferbefall renovieren- "Hartz und herzlich - Hamburg-Mitte" am 10. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Die beliebte Sozialreportage "Hartz und herzlich" zeigt erstmals das Leben und den Alltag von Menschen aus Hamburg-Mitte. Steffy und Manu befinden sich eigentlich im Babyglück, aber Steffy kämpft mit vorzeitigen Wehen. Auch Rentnerin Ilse aus dem Stadtteil Veddel steht vor einer Herausforderung: Aufgrund von Ungezieferbefall muss sie ihre Wohnung teilrenovieren, doch das Geld ist knapp. "Hartz und herzlich - Hamburg-Mitte" am 10. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+.Steffy und Manu blicken voller Vorfreude in die Zukunft, denn Steffy ist im fünften Monat schwanger. Das Paar lebt als Patchwork-Familie mit Steffys Söhnen aus einer früheren Beziehung, Tony und Lionel, zusammen. Trotz geringem Budget geht es der Familie gut. Eine Sache trübt das Glück allerdings: Die gebürtige Hamburgerin plagen immer wieder vorzeitige Wehen. Nun steht ein Frauenarzttermin bevor, der Klarheit bringen soll - die Nerven der werdenden Eltern liegen blank.Im Stadtteil Veddel befindet sich Ilse in einer Notlage: Ihre Wohnung wurde von Ungeziefer befallen, weshalb sie diese ausmisten und teilrenovieren muss. Die Rentnerin kämpft mit rund 840 Euro monatlich ohnehin schon damit, über die Runden zu kommen. Gemeinsam mit ihrem 26 Jahre jüngeren Lebensgefährten Daniel möchte sie sich nun dem Projekt Renovierung widmen - doch die beiden geraten an ihre Grenzen und die Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt.Auch Andy lebt auf der Elbinsel Veddel. Er ist dort als "die gute Seele" bekannt. Aufgrund einer Herzoperation musste er seinen Vollzeitjob aufgeben und lebt nun von Bürgergeld sowie einem Minijob als Hausmeister. Trotz gesundheitlicher Beschwerden hilft er seinen Nachbarn, wo er nur kann - die Menschen auf der Elbinsel sind seine Familie. Trotzdem ist das Geld knapp. Jetzt droht ihm durch unbeglichene Rechnungen die vollständige Stromabschaltung. Kann Andy das noch abwenden?Im Leben von Oli könnte eine große Veränderung eintreten: Nach langer Zeit der Arbeitslosigkeit wird er nun zu einem Vorstellungsgespräch als Lagerist eingeladen. Die Möglichkeit ist ihm wichtig - kann er die Chance am Ende wirklich für sich nutzen?"Hartz und herzlich - Hamburg-Mitte" - am 10. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA Show & Factual.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich)Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten mit hoher Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Bewohner und erzählt die Geschichten der Menschen am Rande des Existenzminimums.