US-Tech-Aktien treiben den S&P 500 erneut in Richtung Rekordhoch. Besonders der Nasdaq 100 profitiert von einer starken Erholung im Technologiesektor, während Anleger gespannt auf entscheidende US-Konjunkturdaten wie Inflation, Arbeitsmarkt und Einzelhandelsumsätze blicken. Die Kombination aus KI-Fantasie, Zinserwartungen und geldpolitischer Unsicherheit sorgt für erhöhte Volatilität - und macht diese Börsenwoche besonders richtungsweisend. Tech-Rally hebt Wall Street ...Den vollständigen Artikel lesen ...
