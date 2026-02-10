DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PANAMA 97/27 US698299AD63 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 99/29 US698299AK07 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 06/36 US698299AW45 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 13/53 US698299BB98 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 16/28 RPMA US698299BF03 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 17/47 RPMC US698299BG85 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 18/50 RPMD US698299BH68 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 19/30 US698299BK97 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 19/60 US698299BL70 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 20/56 US698299BM53 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 20/32 US698299BN37 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 22/33 US698299BR41 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 22/63 US698299BS24 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 22/35 US698299BT07 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 23/54 US698299BV52 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 23/36 US698299BW36 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 24/31 US698299BX19 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 24/38 US698299BY91 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 24/57 US698299BZ66 10.02.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PANAMA 97/27 US698299AD63 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 99/29 US698299AK07 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 06/36 US698299AW45 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 13/53 US698299BB98 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 16/28 RPMA US698299BF03 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 17/47 RPMC US698299BG85 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 18/50 RPMD US698299BH68 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 19/30 US698299BK97 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA 19/60 US698299BL70 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 20/56 US698299BM53 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 20/32 US698299BN37 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 22/33 US698299BR41 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 22/63 US698299BS24 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 22/35 US698299BT07 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 23/54 US698299BV52 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 23/36 US698299BW36 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 24/31 US698299BX19 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 24/38 US698299BY91 10.02.2026 HZE/EOT
PANAMA, REP 24/57 US698299BZ66 10.02.2026 HZE/EOT
© 2026 Xetra Newsboard