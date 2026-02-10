DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HEMSOE FASTIG. 16/26MTN 1 XS1488494987 10.02.2026 HZE/EOT
HEMSOE FASTIG. 17/29MTN 2 0B9A XS1632767718 10.02.2026 HZE/EOT
