Bisher nutzt die Hyundai-Marke Genesis vor allem Konzern-Plattformen für seine Fahrzeuge. Jetzt hat ein hochrangiger Manager bestätigt, dass die Premium-Marke an einer eigenen Plattform für seine künftigen Elektro- und Hybridmodelle arbeitet - um diese individueller zu gestalten und abstimmen zu können. Das berichtet Autocar unter Berufung auf Genesis-Europa-Chef Peter Kronschnabl. 2027 soll diese Plattform erstmals in einem Genesis-Modell zum Einsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
