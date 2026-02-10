© Foto: Stefan Puchne - dpaTeamViewer legt ordentliche Quartalszahlen vor, doch der Ausblick fällt mager aus: Für 2026 erwartet der Konzern nur 0 bis 3 Prozent Umsatzplus. Am Dienstagmorgen rutscht die Aktie rund 6 Prozent ab.TeamViewer tritt beim Wachstum auf die Bremse - und der Markt reagiert prompt. Der Spezialist für Fernwartungs- und IT-Management-Software rechnet für 2026 nur noch mit einem Umsatzplus von 0 bis 3 Prozent. Beim bereinigten operativen Ergebnis (adjusted EBITDA) stellt der Konzern eine Marge von rund 43 Prozent in Aussicht. Als Grund nennt TeamViewer die hohe Marktvolatilität, die eine vorsichtige Prognose nötig mache. Dabei fielen die jüngsten Quartalszahlen besser aus als erwartet. Im vierten …Den vollständigen Artikel lesen
