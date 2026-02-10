EQS-News: Belvilla / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Belvilla steigt in das Hotelgeschäft in Europa ein und eröffnet drei Hotels in Deutschland



10.02.2026

Deutschland, 10 Februar 2026

Belvilla hat sein wachsendes europäisches Hospitality-Portfolio mit der Eröffnung von drei Hotels in Deutschland erweitert und damit einen wichtigen Meilenstein beim Einstieg in das europäische Hotelsegment erreicht. Zu den neu eröffneten Häusern zählen das Sunday Hotel Schwarzbachtal Hideaway in Sachsen, das Bernsteinsee Hotel und Ferien by Palette Resorts in Sassenburg sowie das Belvilla Kaiserhof Feldberg in Baden-Württemberg. Diese Expansion stärkt die Präsenz der Muttergesellschaft von Belvilla im europäischen Premium- und Mid- Premium-Hotelmarkt durch Marken wie SUNDAY, Belvilla und Palette und ergänzt damit das bereits etablierte Ferienhausportfolio des Unternehmens in ganz Europa. Die Hotels werden im Rahmen langfristiger Managementverträge betrieben und gewährleisten dadurch operative Exzellenz, einheitliche Designstandards sowie ein hohes Maß an Gästezufriedenheit. Das Sunday Hotel Schwarzbachtal Hideaway liegt in Markneukirchen OT Erlbach in Sachsen und ist ein Premium- Retreat mit 72 Zimmern, eingebettet in die malerische Landschaft des Schwarzbachtals. Das Hotel in der Klingenthaler Straße 70, D-08258 Erlbach, bietet Gästen einen ruhigen Rückzugsort mit guter Anbindung an Wanderwege, kulturelle Sehenswürdigkeiten und das in der Region renommierte Erbe musikalischer Handwerkskunst. Das Bernsteinsee Hotel und Ferien by Palette Resorts liegt in Niedersachsen und verfügt über 61 Zimmer. Es befindet sich in der Bernsteinallee 5-7, 38524 Sassenburg. Umgeben von Seen und Freizeiteinrichtungen richtet sich das Hotel sowohl an Urlaubsreisende als auch an Familien, die naturnahe Auszeiten suchen, und stärkt damit weiter die Präsenz des Unternehmens im Mid-Premium-Hotelsegment in Deutschland. Das Belvilla Kaiserhof Feldberg ist ein Hotel mit 65 Zimmern und befindet sich in der Hinternhöfen 18, 17258 Feldberg. Es liegt in einer der beliebtesten Natur- und Wellnessdestinationen Deutschlands. Die Immobilie stärkt Belvillas Präsenz im Mid-Premium-Hospitality-Segment und bietet Gästen komfortorientierte Aufenthalte mit Zugang zu Outdoor-Aktivitäten und regionalen Sehenswürdigkeiten. Anlässlich der Eröffnung sagte Onur Ocakli, Eigentümer des Sunday Hotel Schwarzbachtal Hideaway: "Die Partnerschaft mit einer globalen Hospitality-Gruppe ermöglicht es uns, in diese wunderschöne Region ein modernes Gästeerlebnis zu bringen. Wir sind stolz darauf, das erste Hotel der Marke SUNDAY in Deutschland zu sein, und freuen uns darauf, Reisende willkommen zu heißen, die eine Kombination aus Komfort, Design und Natur suchen." Gaurav Shende, Leiter Operations von Belvilla Deutschland ergänzte: "Unsere Ferienhausmarken Belvilla, DanCenter, CheckMyGuest und Direct Booker genießen bereits großes Kundenvertrauen in ganz Europa. Die Expansion in das Hotelsegment ermöglicht es uns, diese Präsenz weiter zu vertiefen. Mit nun drei eröffneten Hotels in Deutschland in den Premium- und Mid- Premium-Segmenten setzen wir uns dafür ein, nachhaltige Hotelerlebnisse zu schaffen, die bei modernen Reisenden Anklang finden." Mit der Eröffnung dieser Hotels tritt das Unternehmen offiziell in den deutschen Hotelmarkt ein. In den kommenden Monaten sind mehrere weitere Hoteleröffnungen in ganz Europa geplant. Belvilla ist Teil der europäischen Ferienhausvermietungsagentur OYO Vacation Homes (OVH). OVH betreibt Full-Service-Anbieter wie Belvilla, CheckMyGuest und DanCenter sowie Online-Marktplätze wie Traum-Ferienwohnungen. OVH ist Teil eines führenden globalen Reisetechnologieunternehmens mit Präsenz in über 35 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.belvilla.com Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte: press@belvilla.com



