Der Versorgungsausgleich soll gerechter werden: Ein Gesetzentwurf sieht vor, vergessene oder verschwiegene Rentenansprüche nachträglich ausgleichbar zu machen. Weitere Änderungen betreffen die bAV von Unternehmern, Kleinstanrechte und praxisgerechtere Verfahren. Der Versorgungsausgleich ist ein zentraler Bestandteil jeder Scheidung und regelt die hälftige Aufteilung der während der Ehe erworbenen Altersversorgungsansprüche - gesetzlich, betrieblich oder privat. Damit wird sichergestellt, dass die
