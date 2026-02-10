Wo Wohnungsnot herrscht, steigen die Mieten weiter, auch weil die Mietpreisbremse umgangen wird. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will gegensteuern. Ein Gesetzentwurf sieht neue Regeln für möblierte Wohnungen, Indexmieten, Kurzzeitmietverträge und Kündigungen bei Zahlungsverzug vor. Wer etwa in München eine Wohnung sucht, kennt das Problem: Auf dem angespannten Markt werden immer häufiger möblierte Wohnungen angeboten mit hohen Mieten und der Begründung, die Möblierung rechtfertige den Preis. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
