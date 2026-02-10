Köln (ots) -Am 6. Dezember 2025 hat das Kölner Adventssymposium des MVZ Perfektes-Sehen im Maternushaus Köln mit großer Resonanz stattgefunden. Über 120 Fachteilnehmende aus Augenheilkunde, Optometrie und Praxismanagement nutzten die zertifizierte Fortbildung (5 CME-Punkte) für den fachlichen Austausch zu den Themen refraktive Chirurgie, Kataraktchirurgie und altersabhängige Makuladegeneration.Das Programm verband hochkarätige wissenschaftliche Vorträge mit praxisorientierten Impulsen - von neuen Presbyopie-Korrekturstrategien über Premium-IOL-Versorgung bis hin zu translationalen Ansätzen in Makula/AMD.Programm-Highlights (Auswahl):- Prof. Dr. rer. nat. Uwe Oberheide, Technische Hochschule Köln mit einem Vortrag zu "Aberrationen zur Presbyopiekorrektur - Optische Möglichkeiten"- Dr. med. Miriam Meddour, Smile Eyes Hamburg mit einem Vortrag zu: "Laser gegen Alterssichtigkeit - Presbyond-LASIK im klinischen Alltag"- Dr. med. Georg Gerten, MVZ Perfektes-Sehen Köln mit einem Vortrag zu: "RLE als Alternative zum Presby-Laser - Wann und wie?"- Prof. Dr. rer. pol. Hendrik Wilhelm, Universität Witten/Herdecke mit einem Vortrag zu: "Wie zwischenmenschliche Emotionen den Erfolg beeinflussen - Welche Implikationen hat das für die Zusammenstellung meines (Praxis-) Teams?"- Dr. med. Tobias Neuhann, Opthalmologikum Dr. Neuhann München mit einem Vortrag zu: "Katarakt & Premium-IOL"- Prof. Dr. med. Gangolf Sauder, Charlottenklinik für Augenheilkunde Stuttgart mit einem Vortrag zu: "Bessere Entscheidungen durch Visualisierung - Patienten verstehen Premium-IOLs"- Prof. Dr. med. Matthias Fuest, Universitätsklinikum RWTH Aachen mit einem Vortrag zu: "Katarakt & Makula-Gliose"- Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß, Charité Berlin mit einem Vortrag zu: "Die Entstehung der AMD"- Dr. med Alice Klein, MVZ Perfektes-Sehen Köln, mit einem Vortrag zu: "Die MACULIGHT-Studie: Photobiomodulation - Heimtherapie der trockenen AMD"- Prof. Dr. med. Michael Koss, Augenklinik Herzog Carl Theodor München mit einem Vortrag zu: "Trockene AMD - Aktuelle Behandlungsmöglichkeiten"- Prof. Dr. med. Salvatore Grisanti, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit einem Vortrag zu: "Home-OCT - Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser"- Prof. Dr. med. Ulrich Kellner, MVZ Augenärztliches Diagnostik- und Therapiecentrum Siegburg mit einem Vortrag zu: "Neovaskuläre AMD - Aktuelle Behandlungsmöglichkeiten"Ein interaktives Parallelprogramm bot direkte Einblicke in modernste Praxis-Tools: Von der RALV-Station zur Beurteilung intraokularer Linsen bis hin zur Präsentation des MACULIGHT-Studiengeräts zur Heimbehandlung trockener AMD.Weitere Informationen und vertiefende Einblicke in die Vorträge und Diskussionen:- Zusammenfassung (https://perfektes-sehen.de/rueckblick-adventssymposium/)- Referenten Videos (https://www.youtube.com/@perfektessehen)Pressekontakt:Anne-Kathrin PuhlMVZ Perfektes-Sehen - Habsburgerring 3, 50674 Köln | Tel. +49 (0) 221 235 262 | a.puhl@perfektes-sehen.deOriginal-Content von: MVZ Perfektes Sehen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181981/6213934