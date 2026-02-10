Tui startet operativ so stark wie nie ins Winterhalbjahr, übertrifft die Erwartungen - doch die Aktie schwächelt. Verlangsamte Buchungen und ein vorsichtiger Ausblick sorgen für Gewinnmitnahmen. Der Reisekonzern Tui hat zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres operativ besser abgeschnitten als erwartet. Dennoch reagierte die Börse verhalten. Nach einem jüngsten Hoch auf dem höchsten Niveau seit 2023 kam es am Dienstag zu Gewinnmitnahmen, zeitweise verloren die Aktien rund 4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de