Linz (www.anleihencheck.de) - Nach dem kurzfristigen Ausbruch über das Niveau 1,2000 und einem Höchstwert von 1,2078 verharrt der EUR/USD Kurs mittlerweile wieder über 1,1900, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zwischenzeitlich seien sogar Kurse unter 1,1800 möglich gewesen - Hauptgrund dafür sei die Nominierung des falkenhaft orientierten Kevin Wirsch als neuen FED-Chef durch Präsident Trumpgewesen. Die Zinssenkungserwartungen des Marktes seien folglich gebremst worden. Diese Woche sollte der Blick wieder auf den Arbeitsmarkt und die Inflation gerichtet werden. Die Verbraucherpreise vom Januar würden diesen Freitag veröffentlicht und könnten Prognosen zufolge leicht anziehen. Dementsprechend könnte sich der amtierende FED-Chef Powell mit seiner vorsichtigen Zinspolitik bestätigt fühlen und den Leitzins auch in den kommenden Monaten weiter unverändert lassen. Charttechnisch bewege sich EUR/USD in einer Bandbreite zwischen 1,1800 und 1,1950. US-Dollar-Verkäufer sollten die 50-Tage-Linie um das Niveau 1,1741 sowie die 100-Tage-Linie bei 1,1678 im Auge behalten und eine Limit-Order in Betracht ziehen. (10.02.2026/alc/a/a) ...

