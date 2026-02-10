Brasilien hat eine Zollvergünstigung beendet, die es vor allem chinesischen Herstellern wie BYD ermöglicht hat, E-Autos als SKD oder CKD ins Land zu bringen und vor Ort fertig zu montieren. Nun steigt der Zollsatz schrittweise, ab Januar 2027 gilt ein Zollsatz von 35 Prozent. Dass der vergünstigte Zollsatz für E-Auto-Bausätze Ende Januar 2026 auslaufen würde, war schon seit Juli 2025 bekannt. Da hatte das brasilianische Handelsgremium Gecex-Camex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net