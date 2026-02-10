Nach dem Einbruch der vergangenen eineinhalb Wochen versuchen sich Gold und vor allem Silber zu stabilisieren. "Insbesondere bei Silber haben wir einen Crash gesehen, der in die Geschichtsbücher eingehen wird", sagt Markus Bußler. Doch wie geht es nun weiter mit den Edelmetallen. Ist das nur eine normale Korrektur oder müssen Anleger bangen?"Das Problem bei Silber ist sicherlich die Tiefe des Rücksetzers", sagt Markus Bußler. Der Rutsch unter das 61,8 Prozent-Fibonacci-Retracements gemessen an dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
