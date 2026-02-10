© Foto: Dall-ESüdkoreas größter Verteidigungskonzern Hanwha Aerospace bricht um sechs Prozent ein, nachdem Umsatz und Vorsteuergewinn die Markterwartungen verfehlen.Die Aktie des südkoreanischen Rüstungskonzerns Hanwha Aerospace ist am Dienstag um mehr als sechs Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen schwächer als erwartete Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt hatte. Sowohl Umsatz als auch Vorsteuergewinn blieben klar hinter den Markterwartungen zurück und lösten einen deutlichen Stimmungsumschwung bei Investoren aus. Umsatzwachstum reicht nicht aus - Gewinne brechen ein Im vierten Quartal steigerte Hanwha Aerospace seinen Umsatz zwar um 72,56 Prozent im Jahresvergleich auf 8,33 Billionen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE