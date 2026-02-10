Moderate Gewinne zum Handelsauftakt in Frankfurt

Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht heute der Blick über den Atlantik. Mit der Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze erhalten Anleger einen zentralen Gradmesser für die Konsumlaune der amerikanischen Verbraucher - und damit für die Konjunkturentwicklung in der weltweit größten Volkswirtschaft. Die Daten gelten als potenzieller Impulsgeber für Aktien, Anleihen und den Dollar.
Meistgehandelte Aktien
Teamviewer startet deutlich unter Druck. Belastend wirkt ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende Jahr. Das Management rechnet angesichts eines schwierigen Umfelds bei kleineren und mittleren Kunden nur mit stagnierenden bis leicht steigenden Erlösen. Die Zurückhaltung nährt Zweifel an einer schnellen Wachstumsbeschleunigung und sorgt für kräftige Umsätze auf der Verkaufsseite.
BP zeigt sich ebenfalls schwächer. Der Ölkonzern enttäuscht mit seinem jüngsten Quartalsbericht vor allem strategisch: Der ausgesetzte Aktienrückkauf und Abschreibungen im Bereich erneuerbare Energien dämpfen das Vertrauen. Hinzu kommen offene Fragen zur künftigen Ausrichtung zwischen klassischem Öl- und Gasgeschäft und der Energiewende.
Philips hingegen legt deutlich zu. Ein starkes Schlussquartal, die Rückkehr in die Gewinnzone und ambitionierte, aber klar formulierte Wachstumsziele bis 2028 sorgen für Optimismus. Der Medizintechnikkonzern signalisiert, die Altlasten aus früheren Jahren hinter sich zu lassen und stellt Effizienz sowie neue Produkte in den Mittelpunkt.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN1URK
|8,94
|24104,893845 Punkte
|27,78
|Open End
|BASF SE
|Bull
|HB8ABQ
|2,02
|30,289975 EUR
|2,51
|Open End
|DAX
|Bear
|UN23E5
|2,45
|25213,766705 Punkte
|96,65
|Open End
|Gold
|Bull
|UN4ESZ
|5,69
|4985,00 USD
|81,76
|Open End
|DAX
|Bear
|UN2H3E
|0,98
|25075,036222 Punkte
|272,99
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.02.2026; 10:05 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nvidia Corp.
|Call
|HD9UHB
|0,930
|320,00 USD
|9,25
|17.06.2026
|Deutsche Telekom AG
|Call
|UG1ZEX
|0,22
|39,00 EUR
|12,37
|17.06.2026
|Microsoft Corp.
|Call
|UG2BQ5
|4,28
|420,00 USD
|4,69
|13.01.2027
|Allianz SE
|Call
|UG9C83
|1,04
|425,00 EUR
|9,63
|16.12.2026
|Siemens Energy AG
|Call
|UG804A
|5,01
|120,00 EUR
|2,48
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.02.2026; 10:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Exxon Mobil Corp.
|Long
|HD2ZP7
|15,33
|100,833401 USD
|3
|Open End
|Nasdaq 100
|Long
|HD6S25
|11,19
|16849,032501 Punkte
|3
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|HD2QR8
|2,81
|310,276601 USD
|4
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|HD2QR9
|1,44
|330,958686 USD
|5
|Open End
|SoFi Technolgies Inc.
|Long
|UG8DGD
|2,65
|16,016454 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.02.2026; 10:30 Uhr;
