Der Goldmarkt hat nach einer außergewöhnlich turbulenten Phase wieder Tritt gefasst. Auf dem reduzierten Niveau sorgten "Schnäppchenkäufe" für ein Überwinden der psychologisch wichtigen Marke bei 5.000 Dollar. Ein zentraler Treiber am Goldmarkt ist derzeit China. Die Volksrepublik hat ihre Goldkäufe durch die eigene Zentralbank mittlerweile schon den 15. Monat in Folge ausgeweitet. Diese kontinuierliche Nachfrage unterstreicht, dass Peking physische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE