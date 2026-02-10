Ein aktueller Research der Kollegen von security.org legt dar, dass Kryptowährungen den Mainstream erreicht haben. Rund ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung in den USA besitzt demnach digitale Coins. Auffällig: Unser Top-Favorit Litecoin verzeichnet besonders starke Zuwächse. Die neuesten Daten zeigen, dass Krypto längst kein kurzfristiger Hype mehr ist. Die Adoption stabilisiert sich stattdessen auf einem hohen Niveau. Bestehende Krypto-Besitzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de