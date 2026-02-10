Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Dass es trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen immer weitergeht. Davon singt Udo Jürgens in seinem Evergreen aus dem Jahr 1967. Knapp 60 Jahre später trifft das auch auf den Markt für KMU-Anleihen zu. Zu Jahresbeginn dominieren noch Restrukturierungen, aber das Umfeld für Neuemissionen stabilisiert sich zunehmend.

Verheißungsvoll. Das ist für mich der Ausblick auf das Anleihejahr 2026. Lautete das Motto in den turbulenten vergangenen zwölf Monaten vielfach "auf Besserung hoffen und durchhalten" könnte in diesem Jahr - frei nach dem Titelsong von Udo Jürgens - endlich die Sonne wieder aufgehen.

Was mich so zuversichtlich stimmt? Die Konjunkturaussichten in Deutschland und damit einhergehend Stimmung und Investitionsbereitschaft der Wirtschaft zeigen zum Jahresbeginn nach oben. Zart zwar, aber immerhin. Das verdeutlicht ein Blick auf die jüngste Entwicklung des Einkaufsmanagerindex für Deutschland.

Manager so optimistisch wie seit 2022 nicht mehr

Der wichtige Frühindikator verbesserte sich im Januar auf ein Dreimonatshoch. Mit 49,1 Punkten ist die magische 50-Punkte-Schwelle nicht mehr fern. Der Index für die Privatwirtschaft hat den Sprung schon geschafft und mit 52,5 Punkten die durchschnittliche Erwartung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...