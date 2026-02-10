Berlin (ots) -Die Bernstein Analytics GmbH veröffentlicht ihre zweite Quartalsanalyse zur Quellennutzung großer Sprachmodelle. Das LLM-Zitateranking für Q4/2025 zeigt, welche klassischen deutschen Nachrichtenseiten die KI-Modelle ChatGPT, Gemini, Perplexity und Grok am häufigsten zitieren. Diese Ausgabe des Rankings ergänzt den Google "AI-mode". Als wachsender Bestandteil der Google-Suche erreicht er ein breites Publikum.Künstliche Intelligenz verändert die Relevanz klassischer Medien. Immer mehr Nutzer informieren sich direkt über LLMs und besuchen redaktionelle Nachrichtenseiten seltener. Medien gewinnen daher an Bedeutung, je häufiger und umfangreicher KI-Modelle sie zitieren. Klassische Metriken wie Auflagen oder Reichweite erfassen diese Entwicklung nicht mehr.Tagesschau und Spiegel verteidigen SpitzenpositionierungDie Bernstein Analytics GmbH analysierte 750 Prompts zu 25 relevanten Themen aus Wirtschaft, Innen- und Außenpolitik, Kultur sowie Sport im vierten Quartal 2025. Die Auswertung von 3.750 Antworten zeigt, welche Quellen die Sprachmodelle zur Beantwortung nutzen:Ranking Q4-2025 / Ranking Q3-20251. tagesschau.de / 1(=0)2. spiegel.de / 2 (=0)3. zeit.de / 6 (+3)4. deutschlandfunk.de / 4 (=0)5. focus.de / 8 (+3)6. n-tv.de / 13 (+7)7. fr.de / 3 (-4)8. zdfheute.de / 5 (-3)9. taz.de / 17 (+8)10. merkur.de / 10Bernstein Analytics veröffentlicht das nächste LLM-Zitateranking im April 2026.Auffällige Präferenzen der SprachmodelleDie Untersuchung zeigt deutliche Unterschiede in der Quellenauswahl der einzelnen LLMs:- Verschiebungen zwischen den Rankings: Es gibt 2 Neueinsteiger (n-tv.de, taz.de) in den Top 10, abgestiegen sind welt.de (Platz 11; -5) und t-online.de (Platz 12; -3). Die Ergebnisse zeigen eine stabile Medienlandschaft mit deutlichen Verschiebungen innerhalb der Top 10.- Korrektur von "Reichweitenportalen"? fr.de fällt im Ranking von Platz 3 im Q3/2025 auf Platz 7. Kritik an fr.de hat in der Vergangenheit auf die starke SEO-Optimierung hingewiesen. Die Ergebnisse sprechen jedoch gegen eine bewusste Korrektur durch die Modellanbieter. Das zeigt auch der stabile Platz 10 des Ippen-Schwestermediums merkur.de. Tatsächlich greifen die Modelle absolut häufiger auf fr.de zu als im Vorquartal, nutzen andere Medien jedoch noch intensiver.- Grok liebt Medien: Der KI-Chatbot Grok von Elon Musk zitiert mit deutlichem Abstand am häufigsten deutsche Medien. Fast 40% seiner Quellen sind Medien, davon gut 36% öffentlich-rechtliche Angebote. Perplexity nutzt Medien mit 31% ebenfalls überdurchschnittlich, ChatGPT (23,6%), Gemini (19,7%) und der AI-mode (19,8%) deutlich seltener. Grok zitiert (öffentlich-rechtliche) Medien besonders häufig und widerspricht damit der medienkritischen Haltung seines Entwicklers.- Linksliberaler Shift: Mit Ausnahme von Grok greifen alle Modelle im Ranking Q4/2025 häufiger auf linksliberal eingeordnete Medien zurück als im Vorquartal. Gemini nutzt zugleich vermehrt konservativ eingeordnete Quellen. Insgesamt zitieren alle Modelle linksliberale (22 - 29%) Medien häufiger als konservative (12 - 16%).Über die Bernstein Analytics GmbHDie Bernstein Analytics GmbH unterstützt ihre Mandanten durch die systematische Aufbereitung von Informationen für strategische Entscheidungsprozesse. Der Fokus liegt auf der Recherche, Analyse und Bewertung von Daten, um Risiken und Chancen in regulatorisch und kommunikativ komplexen Umfeldern präzise einzuschätzen. Ein Kernbereich ist die Untersuchung von Narrativen in KI-Sprachmodellen (LLMs) sowie die strategische Beratung zur Optimierung der Sichtbarkeit in diesen Systemen.Pressekontakt:Julian SchibbergesDirector+49 30 27572348schibberges@bernstein-group.comDavid MüllerHead of Intelligence Solutions+49 30 80098788mueller@bernstein-group.comOriginal-Content von: Bernstein Analytics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122428/6214024