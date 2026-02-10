Köln (ots) -- Expertenhotline mit Schlafexpertin Nina Kapp am Weltschlaftag, den 13. März 2026.- Zwischen 10-11 Uhr und 16-19 Uhr erreichen Interessierte die Hotline unter 0800 188 1884.- Sie ermöglicht einen direkten Austausch zu Themen wie Ein- und Durchschlafprobleme, Schlafgewohnheiten und für alle weiteren Fragen rund um den Schlaf.Deutschland hat ein Schlafproblem. Rund ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland sind von Schlafprobleme betroffen - eine erhebliche Belastung für Alltag und Gesundheit:- 14 % der Bevölkerung haben Probleme beim Einschlafen.*- 24 % der Bevölkerung haben Probleme, nachts durchzuschlafen.*- 40 % der Bevölkerung haben keinen erholsamen Schlaf.*Die Gründe dafür sind vielfältig. Häufig spielen Stress, psychische Belastungen oder ungünstige Schlafgewohnheiten eine zentrale Rolle. Doch obwohl schlechter Schlaf für viele zum Alltag gehört, bleiben Fragen, Unsicherheiten und individueller Beratungsbedarf oft unbeantwortet.Guter Schlaf beginnt mit den richtigen FragenAnlässlich des Weltschlaftags am 13. März initiiert OYONO eine Expertenhotline, die sich an Menschen mit Ein- und Durchschlafproblemen und Interessierte richtet, die mehr über mögliche Ursachen und andere Aspekte rund um das Thema Schlaf erfahren möchten. Zwischen 10-11 Uhr und 16-19 Uhr haben Anrufende die Möglichkeit direkt mit der Schlafexpertin Nina Kapp ins Gespräch zu kommen. Dabei steht nicht die schnelle Lösung im Vordergrund, sondern das Verständnis für den eigenen Schlaf.Ein Tag. Ein Ohr. Ein erster Schritt.Viele Betroffene zögern, ihre Schlafprobleme anzusprechen. Die Expertenhotline schafft einen geschützten Rahmen für Information und Austausch und unterstützt dabei, die eigene Schlafsituation besser zu verstehen. Ziel ist es, Menschen zu befähigen, ihren Schlaf besser zu verstehen und so Schritt für Schritt den eigenen Schlaf verbessern zu können.Wertvolle Tipps bei Schlafproblemen finden Sie auch hier: www.oyono.de.Quelle:* Techniker Krankenkasse Gesundheitsstudie, 2017/2019, n = 1.000; Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin.Über OYONO:OYONO ist besonders für seine innovativen 3-Phasen-Tabletten bekannt. Sie kombinieren verschiedene, ausgewählte Pflanzenextrakte mit dem körpereigenen Stoff Melatonin. Die Inhaltsstoffe werden nach der Einnahme zeitlich versetzt freigesetzt - sowohl zu Beginn als auch im Verlauf der Nacht - und unterstützen je nach Produkt bestimmte Aspekte des Schlafs. Schlafprobleme sind von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Der eine hat Schwierigkeiten beim Einschlafen, der andere leidet unter einem unruhigen, zu leichten und nicht erholsamen Schlaf. Auch das häufige Aufwachen in der Nacht, das einen erholsamen Schlaf verhindert, stellt für viele Betroffene ein großes Problem dar. Genau hier setzen die Produkte von OYONO an. OYONO NACHT INTENS unterstütz das Ein- und Durchschlafen, sowie einen erholsamen Schlaf.[1-3] Einschlafen, einen ruhigen Schlaf und eine normale Schlafqualität werden durch OYONO NACHT unterstützt.[4-6]Über die Klosterfrau Group:Die Klosterfrau Group ist aus dem 1826 von der Klosterfrau Maria Clementine Martin in Köln gegründeten Unternehmen entstanden. Die Klosterfrau Group bildet inzwischen das gemeinsame Dach für Unternehmen in den Bereichen Consumer Healthcare, Medical, Contract Manufacturing und Cosmetics. Zentrale Services wie Finanzen, Controlling, Personal, IT und viele mehr sind am Gründungsstandort und Hauptsitz in Köln angesiedelt. Tradition und Innovation prägen die Kultur der Klosterfrau Group und bilden eine wertvolle Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft. Mit rund 1.400 Mitarbeitern an 17 Standorten in Europa ist die Klosterfrau Group eine treibende Kraft in der Gesundheitsbranche.OYONO NACHT INTENS[1] Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Der positive Effekt stellt sich ein, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 mg Melatonin eingenommen wird. Ashwagandha unterstützt das Einschlafen.[2] Baldrian unterstützt das Durchschlafen.[3] Baldrian trägt zur Aufrechterhaltung des Schlafs und zur Entspannung bei. Lavendel unterstützt die Erholung und trägt zu einem besseren Schlaf bei.OYONO NACHT[4] Baldrian und Zitronenmelisse unterstützen das Einschlafen.[5] Baldrian trägt zur Aufrechterhaltung des Schlafs bei. Zitronenmelisse trägt zu einem ruhigen Schlaf bei. Passionsblume unterstützt einen ruhigen Schlaf.[6] Baldrian unterstützt eine normale Schlafqualität.Pressekontakt:Pressebüro KlosterfrauE-Mail: klosterfrau@signumbrands.designum | brands GmbH, Im Mediapark 6 C, 50670 KölnOriginal-Content von: MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37700/6214042