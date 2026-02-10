Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach drei Leitzinssenkungen in Folge hat die Fed beim Januar-Zinsentscheid eine Pause eingelegt, so die Analysten der DekaBank.Hätten bislang Risiken am Arbeitsmarkt im Vordergrund gestanden, rücke nun der Blick stärker in Richtung Inflation. Sofern hier die zollbedingten Preiseffekte zurückgehen würden, dürften die beiden verbleibenden Senkungsschritte auf das als neutral eingeschätzte Leitzinsniveau noch erfolgen. Die Analysten würden in ihrer Prognose eine zeitliche Verschiebung dieser Senkungsschritte von März/Juni auf Juni/September vornehmen, da beim Zinsentscheid im März inflationsseitig vermutlich noch nicht hinreichend Entwarnung gegeben werden könne. Beim Zinsentscheid im Juni werde sehr wahrscheinlich Kevin Warsh den Vorsitz im FOMC übernehmen. Seine jüngsten geldpolitischen Aussagen würden vermuten lassen, dass er seine Amtszeit mit einer Leitzinssenkung beginnen werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
