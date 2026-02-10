Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Verlauf der Bundkurve hat sich seit Ende letzten Jahres nicht wesentlich verändert, so die Analysten der DekaBank.Die rückläufigen Inflationsraten und der feste Euro würden dämpfend auf die Leitzinserwartungen und damit auf die Renditen in den kurzen Laufzeitbereichen wirken. Demgegenüber würden die geplanten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur sowie Einflüsse von den globalen Staatsanleihemärkten das lange Ende der Bundkurve belasten. Bei Inflationsraten nahe oder unter 2% sollte sich die Seitwärtstendenz der Renditen kurzlaufender Bundesanleihen fortsetzen. Zugleich dürften bei weiterhin stabilen Inflationserwartungen und einem nur moderaten Wirtschaftswachstum die realen Renditen in den längeren Laufzeitbereichen als attraktiv wahrgenommen werden, sodass der immer noch hohe Anlagedruck mit der Zeit zu einer leichten Verflachung der Bundkurve führe. (Ausgabe vom 09.02.2026) (10.02.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
