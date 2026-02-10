Die Geely-Marke Zeekr muss über 38.000 Einheiten des Modells Zeekr 001 WE Edition zurückrufen, die zwischen 2021 und 2024 gebaut wurden. Bei den Fahrzeugen besteht die Gefahr eines thermischen Durchgehens der Traktionsbatterie, die vom Batteriehersteller Sunwoda stammt. Laut Chinas staatlicher Marktregulierungsbehörde (SAMR) wird der Elektroautohersteller ab dem 6. März 2026 insgesamt 38.277 Fahrzeuge des Modells Zeekr 001 WE Edition zurückrufen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
