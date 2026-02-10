Mitteilung der PNE AG:

PNE-Gruppe erhält im vierten Quartal 2025 Genehmigungen für zwei neue Windparks in Deutschland

- Genehmigungen für Anlagen mit einer gesamten installierten Leistung von 42 MW

- Die Windparks können nach Inbetriebnahme jährlich rund 24.600 Drei-Personen-Haushalte mit Strom versorgen

Die PNE-Gruppe hat im vierten Quartal 2025 die erforderlichen Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für den Bau und Betrieb ...

