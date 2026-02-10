© Foto: wO-NanoBananaAlphabet schockt den Anleihemarkt mit 100-jährigen Bonds. Während der Tech-Gigant Milliarden verbrennt, stellt sich eine Frage: Kann ein Konzern länger überleben als ein Nationalstaat? Die Geschichte mahnt zur Vorsicht.Es ist ein Vorhaben, das gleichermaßen von großem Selbstbewusstsein wie von finanzieller Notwendigkeit zeugt: Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, begibt im Rahmen einer gigantischen Schuldenoffensive erstmals eine 100-jährige Anleihe. Damit ist Alphabet das erste Technologieunternehmen seit vielen Jahren, das es wagt, Investoren um Kapital zu bitten, das erst im Jahr 2126 zurückgezahlt werden muss. Der Grund für diesen historischen Schritt ist der immense Hunger nach …Den vollständigen Artikel lesen
