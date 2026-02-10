Die bAV muss von der Vermittlerschaft aus einer neuen Perspektive gedacht werden, meint Cordula Vis-Paulus: von den "Rändern" der Gesellschaft, denen die Altersarmut droht. Genau diese Gruppe sollte auch am "Galadinner" der Altersvorsorge teilhaben und nicht nur von außen zuschauen. Ein Artikel der Versicherungsmaklerin und bAV-Expertin Cordula Vis-PaulusDer 50-Euro-Vertrag ist das Aspirin der Altersvorsorge. Prickelt kurz, der Schmerz ist weg. Doch eine resiliente Gesellschaft braucht weniger Aspirin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact