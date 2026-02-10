Die Börse ist nervös. Besonders im Fokus stehen aktuell Software-Aktien: In den USA geraten selbst große Namen unter Druck und auch in Europa greifen Anleger zunehmend zum Verkaufsknopf. Der Grund: Viele Investoren stellen sich plötzlich eine zentrale Frage - wenn Künstliche Intelligenz immer mehr Aufgaben übernimmt, brauchen Unternehmen dann künftig überhaupt noch so viele Softwarelizenzen?Die Folge ist ein breiter Ausverkauf quer durch den Sektor. Doch gerade in solchen Marktphasen ergeben sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
