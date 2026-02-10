Neuer Hard Pure Gold Pavilion präsentiert bahnbrechende Goldtechnologien

Der vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organisierte weltweit größte One-Stop-Marktplatz für Schmuck kehrt Anfang März in seinem bewährten Format "Zwei Messen, zwei Veranstaltungsorte" zurück. Die 12. Hong Kong International Diamond, Gem Pearl Show findet vom 2. bis 6. März in der AsiaWorld-Expo statt und präsentiert eine breite Palette an Rohstoffen für Schmuck. Außerdem findet vom 4. bis 8. März im Hong Kong Convention and Exhibition Centre die 42. Hong Kong International Jewellery Show statt, auf der fertige Schmuckstücke ausgestellt werden.

Hong Kong International Jewellery Show und Hong Kong International Diamond, Gem Pearl Show

Jenny Koo, stellvertretende Geschäftsführerin des HKTDC, sagte: "Die diesjährigen beiden Schmuckmessen bringen rund 4.000 Aussteller aus über 40 Ländern und Regionen zusammen, von denen fast 70 von außerhalb Hongkongs kommen. Das HKTDC präsentiert den weltweit größten One-Stop-Marktplatz für Schmuck, um Hongkongs Status als internationale Handelshauptstadt und Zentrum für die Beschaffung von Schmuck zu unterstreichen."

Zu den über 40 Themenpavillons gehört ein neuer Pavillon für reines Hartgold

Die beiden Messen genießen starke Unterstützung durch die globale Industrie, mit Ausstellern aus über 40 regionalen und industriellen Pavillons. Der World Gold Council präsentiert erstmals den Hard Pure Gold Pavilion, in dem innovative Goldschmiedekunst dem globalen Markt vorgestellt wird. Die Hong Kong Watch Manufacturers Association Ltd. wird zum ersten Mal mit einem Pavillon vertreten sein, während der Zhushan Turquoise Pavilion aus Hubei ebenfalls sein Debüt geben wird.

Die Hall of Fame auf der Hong Kong International Jewellery Show feiert dieses Jahr ihr mit Spannung erwartetes Comeback mit einer Vergrößerung um über 40 und begrüßt renommierte internationale Schmuckmarken.

Über 20 Foren zu aktuellen Themen wie KI und digitales Marketing

Es werden mehr als 20 Seminare und Networking-Sessions zu Branchentrends, digitalem Marketing und Schmucktechnologien stattfinden. In einer Session wird untersucht, wie künstliche Intelligenz vom Design bis zur Kommerzialisierung die Entwicklung der Schmuckindustrie vorantreibt. Außerdem gibt es Seminare, in denen Influencer darüber berichten, wie man E-Commerce-Plattformen nutzen kann, um die Sichtbarkeit von Schmuckmarken zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

