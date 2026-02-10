Datum der Anmeldung:
09.02.2026
Aktenzeichen:
B9-33/26
Unternehmen:
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (JPN); Ocean Yield Asa (NOR); Gründung von bis zu acht gemeinsam kontrollierten Joint Venture Gesellschaften und einer etwaigen zusätzlichen Holding Gesellschaft
Produktmärkte:
Betrieb von Flüssigerdgas-Tankern, Vercharterung von Flüssigerdgas-Tankern
09.02.2026
Aktenzeichen:
B9-33/26
Unternehmen:
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (JPN); Ocean Yield Asa (NOR); Gründung von bis zu acht gemeinsam kontrollierten Joint Venture Gesellschaften und einer etwaigen zusätzlichen Holding Gesellschaft
Produktmärkte:
Betrieb von Flüssigerdgas-Tankern, Vercharterung von Flüssigerdgas-Tankern
© 2026 Bundeskartellamt