Datum der Anmeldung:
06.02.2026
Aktenzeichen:
B3-31/26
Unternehmen:
Schwarz IT Beta GmbH Neckarsulm; Charité - Universitätsmedizin Berlin, KöR; Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Schwarz Charité Health Data GmbH, Neckarsulm (Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens)
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Krankenhäuser, Software für Gesundheitsdaten
