Datum der Anmeldung:
05.02.2026
Aktenzeichen:
B5-29/26
Unternehmen:
Koninklijke Van Leeuwen / C+R Holding / C+R Hydraulics (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Kolbenstangen, Rohre, Vertrieb von Stahlprodukten, Vertrieb von hydraulischen Halbzeugen aus Stahl, Zylinderrohre
05.02.2026
Aktenzeichen:
B5-29/26
Unternehmen:
Koninklijke Van Leeuwen / C+R Holding / C+R Hydraulics (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Kolbenstangen, Rohre, Vertrieb von Stahlprodukten, Vertrieb von hydraulischen Halbzeugen aus Stahl, Zylinderrohre
© 2026 Bundeskartellamt