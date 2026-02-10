Datum der Anmeldung:
05.02.2026
Aktenzeichen:
B9-31/26
Unternehmen:
Sixense Engineering SAS (FR); Erwerb von Anteilen an GENERALI 19 (FR), und Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit COFIFO SA (FR)
Produktmärkte:
Beratungsdienstleistungen zu Klimarisiken im Versicherungssektor vor allem in Frankreich
05.02.2026
Aktenzeichen:
B9-31/26
Unternehmen:
Sixense Engineering SAS (FR); Erwerb von Anteilen an GENERALI 19 (FR), und Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit COFIFO SA (FR)
Produktmärkte:
Beratungsdienstleistungen zu Klimarisiken im Versicherungssektor vor allem in Frankreich
© 2026 Bundeskartellamt