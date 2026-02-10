Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 10.02.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.092 Punkten. Der Index gab am Vormittag moderat nach. Die Notierungen bröckelten moderat ab. Zwar gelang es gegen Mittag eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, die Gewinne wurde mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag direkt wieder abgegeben. Das Tagestief wurde direkt wieder zurückgekauft. Der Nasdaq konnte sich in dynamischen Impulsen bis an und über die 25.300 Punkte-Marke schieben und sich am Abend im Dunstkreis dieser Marke festsetzen, gab aber im Rahmen des Frühhandels wieder moderat nach.

?? Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Nasdaq bleibt technisch neutral: Der Index hat sich zwar über der SMA20 stabilisiert, aber erst ein nachhaltiger Ausbruch über SMA50 (25.295) und später über SMA200 (25.503) würde das Chartbild klar bullisch bestätigen.

Entscheidungszone um 25.241 Punkte: Hält der Nasdaq diese Marke, sind weitere Anstiege bis 25.488/90 möglich. Scheitert der Index, steigt das Risiko für Rücksetzer bis 24.998/96 und tiefer.

Leicht bullische Tagesprognose: Das Setup spricht für einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel, mit 60 - Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario und einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.490 und 25.019 Punkten.

Nasdaq Rückblick: Kursverlauf vom 09.02.2026

Tagesdaten (09.02.2026):

Tageshoch: 25.353

Tagestief: 24.881

Tagesschluss: 25.289

Range: 472 Punkte

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der Nasdaq gestern Morgen zunächst über der SMA20 (24.218 Punkte). Im Verlauf des Vormittags setzte der Index unter diese Durchschnittslinie zurück. Mehrere Anläufe an die SMA20 scheiterten zunächst, bevor am Nachmittag ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke gelang.

Nach dem Break konnte sich der Nasdaq über der SMA20 stabilisieren. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild spürbar entspannt.

Für die Bullen bleibt entscheidend, den Index nun auch über die SMA200 (24.362 Punkte) sowie über das 23,6 %-Retracement zu schieben und dort per Stundenschluss zu bestätigen. Erst dann wäre das Stundenchart klar bullisch zu interpretieren.

Gelingt diese Stabilisierung, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung:

25.550/65 Punkte

25.825/40 Punkte

Sollte die SMA20 hingegen nicht halten und der Nasdaq per Stundenschluss wieder darunter rutschen, würde sich das Chartbild erneut eintrüben. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Ausdehnung der Abgaben bis zur SMA50 (25.011 Punkte) bzw. bis zum 38,2 %-Retracement...

