DAX Prognose für Dienstag, 10.02.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.827 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es in einer dynamischen Bewegung aufwärts. Der Index wurde aber direkt eingefangen und setzte bis zum späten Vormittag zurück. Den Bullen ist es gelungen, den DAX bei 24.722 Punkten zu stabilisieren und nachfolgend aufwärtszuschieben. Die Impulse waren zunächst moderat, das Kaufinteresse hat am Nachmittag deutlich zugenommen. Es ging bis zum Xetra Schluss aufwärts. Der DAX konnte wieder über die 25.000 Punkte-Marke laufen und sich im Bereich dieser Marke am Abend auch festsetzen. Es wurde gestern ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer sehr engen Box seitwärts weiter. Der Index ging bei 25.034 Punkten aus dem Tageshandel.

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

Technisches Gesamtbild bleibt bullisch: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX oberhalb der relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200). Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die DAX Prognose kurzfristig positiv.

25.000 Punkte als zentrale Entscheidungszone: Der DAX konnte sich zum Tagesschluss über der 25.000er-Marke etablieren. Ein Halten dieses Bereichs eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich 25.210 Punkte und darüber hinaus, während ein Rückfall darunter das Short-Szenario aktiviert.

Ausgeglichenes Chance-Risiko-Verhältnis: Die aktuelle Markterwartung liegt bei 55 - für ein bullisches und 45 - für ein bärisches Szenario. Die neutrale Stimmung der internationalen Anleger (Fear-and-Greed-Index bei 49) spricht für einen seitwärts bis aufwärts gerichteten DAX-Handel.

DAX Aktuell: Marktbreite und Einzelwerte

Zum Xetra-Schluss am 09.02.2026 notierten 24 DAX-Aktien im Plus, während 16 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden.

Top-Performer im DAX:

Commerzbank +4,26 %

Siemens Energy +3,75 %

Rheinmetall +2,70 %

Schwächste Werte im DAX:

Fresenius Medical Care -2,48 %

Deutsche Börse -1,74 %

Hannover Rück -1,60 %

DAX Prognose: Technische Daten im Überblick

Kennzahl 09.02. 06.02. Tageshoch 25.051 24.793 Tagestief 24.722 24.399 Xetra-Schluss 25.005 24.720 Tagesschluss 25.034 24.781 Tagesrange (Punkte) 329 394

